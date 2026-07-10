ion platform in accelerazione

Nel secondo trimestre del 2026, i ricavi di ION Platform sono stati di 634,5 milioni di dollari, con un incremento del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 4,5% rispetto al trimestre precedente. La società, principale del gruppo controllato dal finanziere, ha registrato così una crescita in termini di fatturato nel periodo analizzato.

Conti in crescita per ION Platform, principale società del gruppo ION controllato dal finanziere Andrea Pignataro (in foto). Nel secondo trimestre del 2026 i ricavi si sono attestati a 634,5 milioni di dollari, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 4,5% sul trimestre precedente. I ricavi ricorrenti rappresentano l'83,3% del fatturato da inizio anno, confermando la forte componente di business stabile del gruppo. L'Adjusted Ebitda è salito a 448,2 milioni di dollari, mentre l'utile netto è quasi raddoppiato rispetto al primo trimestre, raggiungendo quota 150,1 milioni di dollari. L'Adjusted Ebitda pro forma degli ultimi dodici mesi è salito a 1,86 miliardi di dollari, mentre la leva finanziaria netta pro forma è scesa a 5,92 volte dalle 6,04 volte del trimestre precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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ION Platform accelera sulle sinergie, ricavi in crescita del 5,1% nel trimestreION Platform ha registrato un aumento dei ricavi nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo i 634,5 milioni di dollari.

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