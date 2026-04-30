Hankook iON evo | guida acquisto pneumatici EV 2026

Nel mercato degli pneumatici per veicoli elettrici, la gamma Hankook iON evo si propone come una delle opzioni disponibili nel 2026. Questo articolo presenta una guida all'acquisto focalizzata sui modelli di pneumatici pensati per le auto elettriche. La recensione si basa su caratteristiche tecniche e specifiche di prodotto, senza includere analisi o opinioni personali. È presente anche una nota di trasparenza riguardo ai link di affiliazione.

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