ION Platform ha registrato un aumento dei ricavi nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo i 634,5 milioni di dollari. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, c’è stato un incremento del 5,1%, mentre rispetto al trimestre precedente l’aumento è stato del 4,5%. La società, principale nel gruppo controllato da un finanziere, ha accelerato le sinergie, contribuendo alla crescita dei ricavi.

Conti in crescita per ION Platform, principale società del gruppo ION controllato dal finanziere Andrea Pignataro. Nel secondo trimestre del 2026 i ricavi si sono attestati a 634,5 milioni di dollari, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 4,5% sul trimestre precedente. I ricavi ricorrenti rappresentano l'83,3% del fatturato da inizio anno. L'Adjusted Ebitda è salito a 448,2 milioni di dollari, mentre l'utile netto è quasi raddoppiato rispetto al primo trimestre, raggiungendo 150,1 milioni di dollari. L'Adjusted Ebitda pro forma degli ultimi dodici mesi è salito a 1,86 miliardi di dollari, mentre la leva finanziaria netta pro forma è scesa a 5,92 volte dalle 6,04 volte del trimestre precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ION Platform accelera sulle sinergie, ricavi in crescita del 5,1% nel trimestre

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