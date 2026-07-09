Una vittima ha raccontato di aver subito un danno, descrivendo di essere stata debole e sola, e di aver riposto fiducia in una persona coinvolta. La vittima ha affermato di non poter recuperare i soldi persi, ma di considerare comunque raggiunta una forma di giustizia. La decisione di investire in un gruppo di scommesse è stata motivata dalla proposta di un uomo noto per le sue posizioni religiose.

Ivan (nome di fantasia), perché ha deciso di investire denaro in un gruppo di scommesse?«Perché lo proponeva Mario Adinolfi. Un cattolico, uno che si infervora quando parla di Dio. La sua rubrica Stampa e Vangelo mi infondeva serenità e saggezza. Lei avrebbe dovuto sentirlo, mentre citava un versetto della Bibbia. Ci metteva l’anima. O almeno così mi sembrava. Fu lui a dirmi di provare con il suo gruppo perché tanti grazie alle sue iniziative avevano comprato casa, rifatto la stanza dei bambini, comprato una macchina. Lui, l’uomo di fede, il cattolico che credeva nella famiglia e nei valori cristiani, mi disse di fidarmi e affidarmi a lui. L’ho fatto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il racconto di una vittima di Adinolfi: «Ero debole e solo, mi fidavo di lui. Non riavrò nulla ma almeno c'è stata giustizia»

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