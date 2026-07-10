Investito mentre era in bici muore a 40 anni | lascia moglie e due figli

Un uomo di 40 anni è morto dopo essere stato investito mentre stava pedalando in bicicletta. L'incidente è avvenuto durante una vacanza al mare. L'operaio di Cassino, che lavorava per un'azienda automobilistica, è stato colpito da un veicolo. Lascia una moglie e due figli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si è trasformata in una tragedia quella che doveva essere una tranquilla vacanza al mare. A rimanere vittima di un fatale incidente è stato un operaio Stellantis di Cassino. Luciano Fuoco, di 40 anni, era in bici quando ha perso la vita. Viveva a San Pietro Infine con la famiglia, una moglie e due figli. L'operaio era giunto a San Salvo Marina da un paio di giorni con i familiari. Nelle prime ore di oggi 10 luglio era uscito in bici per una passeggiata sul lungomare quando, in prossimità dell'incrocio tra via Magellano e via Marco Polo, a due passi dalla scuola elementare di San Salvo Marina, è stato investito da una Volkswagen Up, battendo violentemente la testa sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Ragazzo di 18 anni morto investito da un auto mentre era in bicicletta: inutili i soccorsi

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