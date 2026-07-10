La Regione ha approvato un bilancio per la manovra economica e di programmazione 2026-2028, con un focus sui diritti. La manovra, approvata dalla Giunta regionale a giugno, è ora al vaglio dell’Assemblea legislativa. Tra le misure, è previsto un investimento di un milione di euro destinato alla prima casa, con una rimodulazione di fondi per assicurare questa copertura.

La Regione ha scelto "un bilancio di diritti" per la manovra economica e di programmazione 2026-2028 e di assestamento del bilancio approvato dalla Giunta regionale lo scorso 30 giugno e ieri al vaglio dell’Assemblea legislativa. Ad illustrarla nel salone d’Onore di palazzo Donini è stato il vicepresidente con delega al Bilancio, Tommaso Bori. Tre atti, l’assestamento bilancio, il piano di investimenti e la rimodulazione dei fondi europei, che per Bori parlano di diritti e li rimettono al centro: "Dietro i numeri, le tabelle e i capitoli di spesa ci sono le vite dei nostri cittadini, il futuro delle nostre imprese, la tenuta del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investimenti e rimodulazione-fondi: "Un milione di euro per la prima casa"

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