Oltre un milione di euro per i boschi costieri | la Regione approva i fondi per le pinete

La Regione Toscana ha approvato l’elenco delle domande ammesse per ricevere contributi destinati alla riqualificazione delle pinete lungo la costa. Sono stati assegnati oltre un milione di euro per interventi di miglioramento e tutela dei boschi costieri. La decisione riguarda le richieste presentate dalle amministrazioni locali e dai soggetti coinvolti nella gestione delle aree forestali lungo la fascia costiera.

FIRENZE – La Regione Toscana ha dato il via libera all’elenco delle domande ammesse per ottenere i contributi destinati alla riqualificazione e al miglioramento delle pinete situate lungo la fascia costiera. Il provvedimento, formalizzato attraverso un apposito decreto dirigenziale, mette sul piatto un budget complessivo di 1.275.452 euro. Il piano di aiuti permetterà di realizzare una serie di interventi mirati e concreti per la cura del patrimonio boschivo: le operazioni previste spaziano dal decespugliamento all’abbattimento degli alberi malati, fino alla messa a dimora di nuove piante. I fondi copriranno inoltre opere di piccola entità volte al consolidamento delle dune sabbiose che confinano direttamente con le aree alberate.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Oltre un milione di euro per i boschi costieri: la Regione approva i fondi per le pinete Notizie correlate I fondi del Seminario per sistemare delle case private, sottratto oltre un milione di euroIl vescovo Riccardo Lamba: “Sono addolorato per la triste vicenda, nutro piena fiducia nello svolgimento delle indagini”. Leggi anche: Brignano, truffa da oltre un milione di euro sui fondi europei per l’agricoltura: denunciata imprenditrice Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cna, 'passaggio generazionale mette a rischio oltre un milione di piccole imprese'; Always Friday raccoglie oltre un milione di euro per un event manager virtuale. Il Ceo: Verso accordi strategici per il travel e l’hospitality; Afghanistan, UNICEF: oltre un milione di ragazze senza scuola dal 2021; Oltre sei milioni di euro per scuole, mobilità, edifici e verde pubblico nella variazione di bilancio che utilizza l’avanzo di amministrazione. Mazzette in cambio di appalti per rifare le strade, sequestrati 5 milioni di euro a Mr. AsfaltoBlitz della finanza sull'imprenditore Mirko Pellegrini, già indagato per corruzione: sequestro preventivo da oltre 5 milioni per l'accusa di autoriciclaggio ... fanpage.it Mafia: colpo al clan Sanfilippo. Sequestrati beni per oltre un milione di euroIndagini partite dall'operazione Chimera ed effettuate dai carabinieri di Gela. Due gli indagati di Mazzarino, legati alla Stidda e già condannati per reati di mafia. rainews.it #Gdif #Bologna: maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell’ambito della truffa sul fotovoltaico. Svelato schema Ponzi di carattere transnazionale che ha coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. #NoiconVoi #cittadino x.com SEQUESTRO PREVENTIVO DI OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO PER FRODE FISCALE E AUTORICICLAGGIO. All’esito di un’indagine eseguita dal Gruppo di Viterbo, l’A.G. ha disposto, con apposito decreto, il sequestro preventivo nei confronti di due soggetti e - facebook.com facebook