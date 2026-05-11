Pnrr e fondi regionali lavori conclusi a Campigna | investito un milione di euro per la sicurezza stradale

A circa un anno dall’avvio dei lavori, sono stati completati gli interventi di consolidamento tra Campigna e il Passo della Calla, nel territorio di Santa Sofia, lungo l’alta vallata del fiume Bidente di Corniolo, al confine con la provincia toscana di Arezzo. L’investimento complessivo di un milione di euro proveniente dai fondi del Pnrr e regionali ha riguardato interventi finalizzati alla sicurezza stradale.

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