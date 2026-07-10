intesa triennale arrivano i city angels

I City Angels sono arrivati a Pavia, portando con sé un'intesa triennale. I volontari, attivi da 32 anni in 20 città italiane e a Lugano, si sono presentati con l’obiettivo di offrire solidarietà e sicurezza nelle strade. La loro presenza si inserisce in un accordo che durerà tre anni, con l’intento di collaborare con le autorità locali. La loro presenza è stata annunciata ufficialmente e si sono già mossi sul territorio.

"Vogliamo portare solidarietà e sicurezza sulle strade": i City Angels, presenti da 32 anni in 20 città italiane e a Lugano, arrivano a Pavia. È stato presentato ieri in Comune l’accordo di collaborazione con l’associazione di volontariato che porterà in città, in coordinamento con polizia locale, servizi sociali e forze dell’ordine, un nuovo servizio di prossimità sociale e un presidio civico. "Da una parte aiuteremo chi ha bisogno e in particolare coloro che non hanno un tetto – ha spiegato il presidente e fondatore, Mario Furlan – ma saremo anche a disposizione dei cittadini: accompagniamo donne sole o ragazzi che temono di essere presi di mira dai maranza e saremo presenti nelle zone della movida nelle ore notture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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