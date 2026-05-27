Il Premio dei City Angels è stato assegnato alla scienziata Ercoli Finzi, riconoscimento che premia il suo impegno civico e il servizio alla comunità. La premiazione celebra individui che si sono distinti per il loro contributo alla collettività, dimostrando senso civico e volontà di aiutare gli altri. La scienziata riceve il riconoscimento per aver rappresentato un esempio positivo attraverso le sue azioni e il suo impegno.

Si sono distinti per il loro senso civico e per essersi messi al servizio della comunità diventando un esempio positivo. E sono stati premiati a Palazzo Marino con il Premio campione, gli Oscar della bontà organizzati ormai da 25 anni dai City Angels di Mario Furlan. «Sono storie positive che possono essere di esempio per tutti» ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenuto ieri alla cerimonia di premiazione. Furlan ha sottolineato come i campioni insegnino «ad affrontare le crisi e a trasformarle in risorsa, come ha fatto Alex Zanardi». Un «Campione - ha ricordato - che ha ricevuto questo premio qualche anno fa». Alla cerimonia, condotta da Rajae Bezzaz, oltre al sindaco, il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, il vice presidente della Regione Marco Alparone e i rappresentanti delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Premio dei City Angels alla scienziata Ercoli Finzi

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