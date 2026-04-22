A Monza la City Angels Run

A Monza si svolge la City Angels Run, un evento che invita i partecipanti a scoprire il Parco di Monza attraverso una corsa. L'iniziativa permette di godere delle aree verdi della città e di condividere un momento di sport e socialità. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere persone bisognose e senzatetto presenti nella zona.

Un'occasione straordinaria per esplorare la bellezza del Parco di Monza, divertendosi e sapendo che il ricavato andrà a favore dei bisognosi e dei senzatetto della città. Torna domenica 26 aprile la City Angels Run, la corsa organizzata dai City Angels di Monza, giunta alla sesta edizione. Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it STAVA CORRENDO AL PARCO DI MONZA, MA PASSA UNO SCONOSCIUTO E SENTITE CHE COSA DICE, INCREDIBILE!! Notizie correlate Leggi anche: I City Angels lasciano Ancona: "Erano rimasti pochi volontari" Leggi anche: La Run for life al Parco di Monza Contenuti utili per approfondire A Monza la City Angels RunUn'occasione straordinaria per esplorare la bellezza del Parco di Monza, divertendosi e sapendo che il ricavato andrà a favore dei bisognosi e dei senzatetto della città. Torna domenica 26 aprile la ... monzatoday.it Torna la City Angels Run: Campomarido Lido si colora di solidarietàCinque chilometri da percorrere a piedi, ad andatura libera. Manifestazione dai molteplici significati: il ricavato andrà a favore dei senza tetto ... rainews.it