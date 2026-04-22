A Monza la City Angels Run

Da monzatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza si svolge la City Angels Run, un evento che invita i partecipanti a scoprire il Parco di Monza attraverso una corsa. L'iniziativa permette di godere delle aree verdi della città e di condividere un momento di sport e socialità. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere persone bisognose e senzatetto presenti nella zona.

Un'occasione straordinaria per esplorare la bellezza del Parco di Monza, divertendosi e sapendo che il ricavato andrà a favore dei bisognosi e dei senzatetto della città. Torna domenica 26 aprile la City Angels Run, la corsa organizzata dai City Angels di Monza, giunta alla sesta edizione. Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

STAVA CORRENDO AL PARCO DI MONZA, MA PASSA UNO SCONOSCIUTO E SENTITE CHE COSA DICE, INCREDIBILE!!

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