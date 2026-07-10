Srm, il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato il 13esimo rapporto annuale Italian Maritime Economy, intitolato Stretti e rotte marittime nel nuovo scenario globale. Le crisi dello Stretto di Hormuz, del Mar Rosso e del Canale di Suez, insieme alla riorganizzazione delle catene globali del valore, stanno modificando la geografia del commercio mondiale e il ruolo delle grandi rotte marittime. In questo scenario porti, shipping e logistica diventano sempre più decisivi per la competitività dei sistemi produttivi e per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il rapporto analizza questi fenomeni attraverso l’evoluzione... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Intesa Sanpaolo presenta il rapporto 2026 Italian maritime economy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intesa, cresce adozione dell'Ia nelle imprese italiane ma mancano le competenze

Notizie e thread social correlati

Ancona, assalto armato a banca Intesa Sanpaolo di corso Stamira annunciato con un video su TikTok. Il rapinatore arrestato: «Se volete soldi venite davanti alla Sanpaolo»Un uomo ha assaltato una filiale di una banca in corso Stamira, annunciando l’azione con un video su TikTok.

Intesa Sanpaolo aumenta il Fondo di beneficenza: nel 2026 risorse a quota 30 milioniIntesa Sanpaolo ha annunciato un aumento del 25% della dotazione del Fondo di beneficenza e opere sociali e culturali.

Temi più discussi: Intesa Sanpaolo porta l’infrastruttura digitale sulle region di google cloud in italia ospitate nei data center di tim; L’ad Intesa Sanpaolo: In imbarazzo per il dibattito sulle armi: prima il sociale; Intesa Sanpaolo lancia la sua rete di consulenza in Europa Centro-Orientale e in Egitto; Intesa Sanpaolo: Avvio di LECOIP 2026–2029 e PSP.

Intesa Sanpaolo @CSP_live e Fondazione Ufficio Pio presentano il programma ‘Scelte Future’ per sostenere il futuro educativo dei giovani, unendo accesso alla formazione superiore, risparmio ed educazione finanziaria in un unico progetto per le nuove gen x.com

Intesa Sanpaolo presenta il rapporto 2026 Italian maritime economySrm, il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato il 13esimo rapporto annuale Italian Maritime Economy. lettera43.it

Intesa Sanpaolo, per il ceo Messina l’opas su Mps è un’operazione per l’ItaliaPer il banchiere l’offerta lanciata su Siena è un deal di mercato, ma anche una partita sulla difesa degli asset strategici italiani ... milanofinanza.it