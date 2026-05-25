Intesa Sanpaolo aumenta il Fondo di beneficenza | nel 2026 risorse a quota 30 milioni

Notizia in breve

Intesa Sanpaolo ha annunciato un aumento del 25% della dotazione del Fondo di beneficenza e opere sociali e culturali. Per il 2026, le risorse previste saliranno a 30 milioni di euro, destinati agli enti del Terzo settore in tutta Italia. La banca ha comunicato che queste risorse saranno allocate per sostenere progetti di carattere sociale e culturale. La decisione riguarda l’intera rete di enti beneficiari in Italia.