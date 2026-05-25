Intesa Sanpaolo aumenta il Fondo di beneficenza | nel 2026 risorse a quota 30 milioni
Intesa Sanpaolo ha annunciato un aumento del 25% della dotazione del Fondo di beneficenza e opere sociali e culturali. Per il 2026, le risorse previste saliranno a 30 milioni di euro, destinati agli enti del Terzo settore in tutta Italia. La banca ha comunicato che queste risorse saranno allocate per sostenere progetti di carattere sociale e culturale. La decisione riguarda l’intera rete di enti beneficiari in Italia.
Intesa Sanpaolo aumenta del 25% la dotazione del Fondo di beneficenza e opere di carattere sociale e culturale, che nel 2026 potrà contare su 30 milioni di euro destinati agli enti del Terzo settore in tutta Italia. L’iniziativa, che fa capo alla presidenza della banca, conferma il rafforzamento delle attività filantropiche del gruppo e arriva dopo un decennio che ha visto il Fondo sostenere oltre 8.500 progetti con risorse complessive pari a 154 milioni di euro. Secondo una valutazione di impatto indipendente realizzata da Altis – Università Cattolica, ogni euro investito dal Fondo genera oltre quattro euro di valore per la collettività, con un indicatore di impatto economico e sociale pari a 4,16. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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