Intervista a Sigfrido Ranucci | L' attentato? Lavitola è un amico non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia Ho il sospetto di un gesto trasversale

Da roma.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista ha dichiarato di aver ricevuto un sospetto riguardo a un attentato che lo ha coinvolto, affermando che un suo amico, coinvolto in modo presunto, non avrebbe mai agito contro di lui o la sua famiglia. Ha anche detto di avere un forte legame con questa persona e di aver vissuto giorni difficili dopo aver appreso del coinvolgimento presunto.

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«Valter è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi».  Sigfrido Ranucci è provato al telefono con il Corriere dalla notizia che Valter Lavitola, giornalista e imprenditore, più volte coinvolto in inchieste giudiziarie che si sono concluse con condanne e carcere, è indagato per la bomba fatta esplodere il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla sua villetta a Campo Ascolano, vicino Roma.  Quando ha sentito Lavitola per l'ultima volta?«Mi ha chiamato l'altra sera mentre i carabinieri lo stavano perquisendo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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