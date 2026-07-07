Un giornalista ha dichiarato di aver ricevuto un sospetto riguardo a un attentato che lo ha coinvolto, affermando che un suo amico, coinvolto in modo presunto, non avrebbe mai agito contro di lui o la sua famiglia. Ha anche detto di avere un forte legame con questa persona e di aver vissuto giorni difficili dopo aver appreso del coinvolgimento presunto.

«Valter è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi». Sigfrido Ranucci è provato al telefono con il Corriere dalla notizia che Valter Lavitola, giornalista e imprenditore, più volte coinvolto in inchieste giudiziarie che si sono concluse con condanne e carcere, è indagato per la bomba fatta esplodere il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla sua villetta a Campo Ascolano, vicino Roma. Quando ha sentito Lavitola per l'ultima volta?«Mi ha chiamato l'altra sera mentre i carabinieri lo stavano perquisendo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Intervista a Sigfrido Ranucci: «L'attentato? Lavitola è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia. Ho il sospetto di un gesto trasversale»

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