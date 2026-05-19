Un giocatore dell'Inter ha dichiarato di desiderare di terminare la carriera nel club, affermando di voler restare fino alla fine se non verrà allontanato. Ha aggiunto di non avere ancora le chiavi di Appiano Gentile, ma di essere molto vicino a ottenerle. Dopo aver segnato un doppio, ha commentato la propria situazione nel team, lasciando intendere un forte legame con l’ambiente nerazzurro e una volontà di permanenza a lungo termine.

«Chiudere la carriera all’Inter? Sicuramente vorrei. Non ho ancora le chiavi di Appiano, ma quasi.». Con il sorriso di chi ha appena alzato al cielo lo scudetto della seconda stella e la Coppa Italia, Lautaro Martinez si racconta e ribadisce il suo legame profondo con il club nerazzurro. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il capitano dell’Inter non nasconde il desiderio di restare a lungo a Milano: «Con la mia famiglia siamo felici, abbiamo anche un ristorante, i bambini vanno a scuola e hanno i loro amici. Oggi per me è difficile immaginarmi da un’altra parte. Nel calcio non si sa mai, ma se non mi mandano via io rimarrò qui». “Oggi mi sento libero in campo” L’attaccante argentino parla anche del momento straordinario che sta vivendo: «Mi sento molto felice e sicuro quando gioco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dopo il double Lautaro si prende l’Inter: “Se non mi mandano via, resto qui per sempre”

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Lautaro giura fedeltà allInter - ESCLUSIVA CRONACHE insieme a Pio Esposito

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