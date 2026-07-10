L'Inter sta considerando la cessione del difensore francese Pavard, secondo quanto confermato dal giornalista. La società nerazzurra sta valutando le offerte per il giocatore, mentre rimane aperta anche l’opzione di acquistare Lucumí, difensore del Bologna. La strategia del club prevede di trovare una soluzione per Pavard, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La decisione finale sulla cessione dipenderà dalle trattative in corso.

di Alberto Petrosilli Il giornalista conferma: l’Inter valuta la cessione del difensore francese Pavard, mentre resta viva la pista che porta a Lucumí del Bologna. L’ Inter continua a lavorare sul reparto arretrato e, dopo aver definito l’arrivo di Khalaili, resta aperto il capitolo relativo ai difensori. Tra i nomi più discussi delle ultime settimane ci sono Benjamin Pavard e Jhon Lucumí, con il club nerazzurro impegnato a valutare ogni possibile scenario in vista della nuova stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione del centrale francese, spiegando come, al momento, la posizione dell’Inter non sia cambiata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Romano: «Pavard è sul mercato». La strategia nerazzurra e l’alternativa Lucumí

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