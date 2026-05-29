L'Inter ha ottenuto l'autorizzazione per un investimento di 50 milioni di euro nel mercato dei trasferimenti. La società ha adottato una strategia mirata, concentrandosi su un budget limitato per le operazioni di acquisto e cessione. La decisione si inserisce in una pianificazione più ampia, volta a rafforzare la rosa senza superare determinati limiti finanziari. La mossa è stata approvata dagli organi competenti, permettendo alla squadra di muoversi con questa cifra nel prossimo mercato.

Alzi la mano chi si ricorda l'ultimo colpo di mercato dell'Inter pagato più di 40 milioni di euro. Qualcuno? Nessuno? Beh, di tempo ne è passato parecchio: era l'estate del 2020, sei anni fa, quando la dirigenza nerazzurra versava circa 43 milioni nelle casse del Real Madrid per il cartellino di Achraf Hakimi. Investimento corretto, considerando la stagione straordinaria del marocchino e la cessione al Psg per quasi 70 non più tardi di un anno dopo. Nel frattempo, prima di rimettere in regola conti e bilanci, l'Inter ha attuato sul mercato una strategia più conservativa limitando acquisti particolarmente onerosi, e dal suo insediamento al timone anche la proprietà Oaktree si è adeguata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La nuova strategia Inter sul mercato: via libera a un colpo da 50 milioni

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INTER MERCATO: PALESTRA, FRATTESI-THURAM...il SOGNO!

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