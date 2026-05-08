Corriere dello Sport – Mercato modello Lucumì | la strategia del nuovo Bologna

Dal 2022, il Bologna ha adottato una strategia di investimento nel settore giovanile e nelle operazioni di mercato che ha portato a risultati concreti. L’obiettivo principale è stato sviluppare un modello di gestione più efficace e sostenibile, con un occhio particolare alla valorizzazione dei talenti. La volontà di investire con attenzione si è tradotta in scelte mirate e in una gestione più oculata delle risorse a disposizione.

2026-05-08 10:57:00 Il Corriere dello Sport: Quando investire bene, paga. Bene, appunto, ed è inutile nascondere come ci voglia una competenza infinita affinché ciò accada, e deve essersene reso conto anche Joey Saputo di come il mondo Bologna sia stato capovolto dall’estate del 2022 in avanti. Sì, perché basta andare a rivisitare quello che è accaduto prima e dopo per consentire al popolo di Bologna di benedire quella che è stata la scelta illuminata del presidente di affidarsi a Sartori come responsabile dell’area tecnica. E non a caso tutto il mondo del calcio sta riconoscendo come il suo Bologna abbia saputo come d’incanto far andare d’accordo i numeri legati ad investimenti tra le righe e i risultati sportivi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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PER IL MERCATO SPUNTANO 2 NOMI NUOVI E JUVE-BOLOGNA VALE TUTTO

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