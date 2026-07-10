Inter Khalaili sta arrivando | il post social | Già fissate le visite

L'Inter ha raggiunto un accordo con l’Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili. La società nerazzurra ha già programmato le visite mediche del giocatore, che arriverà in Italia nelle prossime ore. La trattativa si è conclusa dopo le resistenze iniziali legate alla prima proposta di 20 milioni di euro più bonus, che è stata rifiutata. Ora si attende l’ufficializzazione dell’acquisto e la firma del contratto.

L'Inter ha trovato l'accordo con Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Dopo i no ricevuti alla prima offerta da 20 milioni più bonus e al rilancio da 23 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più bonus: un'offerta che l'USG, che aveva sempre detto di volere 30 milioni, ha deciso di accettare. Fondamentale per arrivare a dama l'incontro faccia a faccia tra le due società: così si è superato l'impasse delle ultime settimane., Chivu può festeggiare: finalmente ha l’erede di Dumfries. Khalaili arriverà a Milano oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito nel weekend per poi unirsi al gruppo proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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