Inter finalmente Khalaili | l' Union SG accetta l' ultimo rilancio nerazzurrro Già fissate le visite

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter ha concluso l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili. L'intesa prevede visite mediche già programmate. La trattativa si è sbloccata dopo i rifiuti iniziali alla proposta di 20 milioni più bonus. Ora, l'affare si avvia alla fase finale, con le parti pronte a definire i dettagli. Khalaili si appresta a trasferirsi in Italia, mentre le parti lavorano per formalizzare l'accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Inter ha trovato l'accordo con Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Dopo i no ricevuti alla prima offerta da 20 milioni più bonus e al rilancio da 23 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più bonus: un'offerta che l'USG, che aveva sempre detto di volere 30 milioni, ha deciso di accettare. Fondamentale per arrivare a dama l'incontro faccia a faccia tra le due società: così si è superato l'impasse delle ultime settimane., Chivu può festeggiare: finalmente ha l’erede di Dumfries. Khalaili dovrebbe arrivare a Milano nel fine settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito per poi unirsi al gruppo proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

inter finalmente khalaili l union sg accetta l ultimo rilancio nerazzurrro gi224 fissate le visite
© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, finalmente Khalaili: l'Union SG accetta l'ultimo rilancio nerazzurrro. Già fissate le visite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi". E l'Inter ne approfitta per chiudere

L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Spunta l'onnipresente ComoAnan Khalaili ha chiesto di essere liberato dall'Union SG per trasferirsi all'Inter, esprimendo il desiderio con un urlo.

Temi più discussi: Inter, testa a testa col Como per Chalobah: il Chelsea chiede 35 milioni; Vlahovic chiama la Juve: trattativa riaperta. Il Napoli vuole cederne 25; Calciomercato Inter, porte girevoli a centrocampo? I nerazzurri vogliono Jones, il Real piomba su Sucic?; Calciomercato Inter e Como, chi è Trevoh Chalobah: un campione del mondo che sa già come segnare... alla Juve.

inter finalmente khalaili lInter, è fatta per Khalaili: trattativa chiusa con l'Union Saint-Gilloise. Cifre, caratteristiche e perché Chivu lo ha sceltoCALCIOMERCATO - I nerazzurri hanno chiuso per il laterale dell'Union Saint-Gilloise, superando la concorrenza di Como e Napoli. Il classe 2004 arriva per raccog ... eurosport.it

L'Inter aspetta Khalaili per sabato: i dettagli del trasferimento dall'Union Saint-GilloiseL'Inter ha messo la freccia su tutti e si sta per aggiudicare la corsa per Anass Khalaili dell'Union Saint-Gilloise. I dettagli dell'esborso nerazzurro. L'Inter ha finalmente messo le mani sul sostitu ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web