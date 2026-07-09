L'Inter ha concluso l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili. L'intesa prevede visite mediche già programmate. La trattativa si è sbloccata dopo i rifiuti iniziali alla proposta di 20 milioni più bonus. Ora, l'affare si avvia alla fase finale, con le parti pronte a definire i dettagli. Khalaili si appresta a trasferirsi in Italia, mentre le parti lavorano per formalizzare l'accordo.

L'Inter ha trovato l'accordo con Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Dopo i no ricevuti alla prima offerta da 20 milioni più bonus e al rilancio da 23 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più bonus: un'offerta che l'USG, che aveva sempre detto di volere 30 milioni, ha deciso di accettare. Fondamentale per arrivare a dama l'incontro faccia a faccia tra le due società: così si è superato l'impasse delle ultime settimane., Chivu può festeggiare: finalmente ha l’erede di Dumfries. Khalaili dovrebbe arrivare a Milano nel fine settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito per poi unirsi al gruppo proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, finalmente Khalaili: l'Union SG accetta l'ultimo rilancio nerazzurrro. Già fissate le visite

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