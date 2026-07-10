L'Inter valuta l'acquisto di Ederson dall'Atalanta dopo il mancato accordo con il Manchester United. Il portiere brasiliano, attualmente in forza alla squadra bergamasca, sarebbe considerato un rinforzo utile sia per la stagione in corso sia per i piani futuri del club. La trattativa resta aperta, con l'Inter che potrebbe approfittare della situazione per assicurarsi il giocatore. Nessun dettaglio sui termini dell'eventuale accordo è stato ancora comunicato.

di Alberto Petrosilli Il mancato trasferimento di Ederson al Manchester United riapre i giochi: perché il brasiliano dell’Atalanta sarebbe l’innesto ideale per il presente e per il futuro dell’Inter. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Éderson non diventerà un nuovo giocatore del Manchester United. Il centrocampista brasiliano, infatti, non avrebbe superato le visite mediche e il club inglese avrebbe già comunicato la propria decisione all’ Atalanta, facendo così saltare un’operazione che sembrava ormai destinata a concludersi positivamente. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Una notizia che, inevitabilmente, riapre il mercato attorno a uno dei centrocampisti più completi della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, il colpo da fare è Ederson: l’occasione che i nerazzurri non possono lasciarsi sfuggire

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