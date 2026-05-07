Ultimissime Inter LIVE | i parametri zero che possono fare gola ad Ausilio il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi l’arbitro di Lazio Inter e il futuro di Josep Martinez

Nelle ultime ore, si sono susseguite diverse notizie riguardanti la squadra nerazzurra. Sono stati segnalati alcuni calciatori senza contratto che potrebbero essere interessanti per il club. La società ha espresso cordoglio per un ex giocatore scomparso. Inoltre, si è parlato dell’arbitro designato per la partita tra Lazio e Inter e delle questioni legate al futuro di un portiere. Tutte le informazioni sono aggiornate in tempo reale sulla piattaforma dedicata alle news nerazzurre.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 7 MAGGIO. I parametri zero fanno gola: ecco quelli che potrebbero solleticare l’interesse di Ausilio. I nomi ruolo per ruolo. Mercato Inter, la prossima sarà un’estate ricca dal punto di vista dei parametri zero: quali potrebbero essere quelli nel mirino di Ausilio? Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 6 MAGGIO.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: i parametri zero che possono fare gola ad Ausilio, il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi, l’arbitro di Lazio Inter e il futuro di Josep Martinez Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi, Bastoni verso la permanenzadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Lazio Inter, Josep Martinez alla prova: tra campionato e finale di Coppa Italia si decide il suo futuro in nerazzurro!di Paolo MoramarcoLazio Inter, Josep Martinez alla prova: possibile titolarità nel finale di campionato e in finale di Coppa Italia! Così si decide... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto; Formazioni ufficiali Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Calhanoglu, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino; Inter-Parma, probabili formazioni e ultime notizie: out Calhanoglu, 3 dubbi da sciogliere per Cristian Chivu; LIVE! Inter vs Milan-Napoli-Como-Roma e Atalanta | Lautaro, Zaccagni, Di Lorenzo, Modric: le ultime | Fantacalcio TV. Calciomercato Inter, il piano Oaktree: via due di questi quattro bigIl piano di Oaktree sul mercato dell'Inter: 40-45 milioni più i soldi delle cessioni di due tra Bastoni, Dumfries, Frattesi e Thuram ... interlive.it Scandalo Var contro l’Inter, audio sparito: Fatti i fatti tuoiLe ultime Inter news con le rivelazione di Repubblica: audio sparito e Gervasoni zittisce l'Avar sull'episodio Ndicka-Bisseck ... interlive.it Si avvicina la sfida tra Inter e Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Cristian Chivu prepara 4 cambi rispetto all’ultima sfida di Torino, fa sapere Sky Sport dopo le ultimissime prove. Conferma per Sommer in porta, in difesa è pronta la prima novità: - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com