Calciomercato Khalaili nella cassaforte dell’Inter Gila atterrato a Linate domani le visite del Milan

L’Inter ha concluso l’acquisto di Anan Khalaili, considerato un possibile sostituto di Denzel Dumfries. L’accordo è stato finalizzato dopo un periodo di trattative. Nel frattempo, il Milan ha ricevuto l’attaccante Gila a Linate, con visite mediche programmate per domani. Khalaili entrerà a far parte della rosa nerazzurra, mentre Gila si avvicina a ufficializzare il trasferimento ai rossoneri.

Milano, 9 luglio 2026 - L’Inter batte un importante colpo sul mercato e acquista l’erede di Denzel Dumfries: dopo un lungo corteggiamento, i nerazzurri si sono assicurati Anan Khalaili. In queste ore è stato infatti trovato l’accordo definitivo tra il club campione d’Italia e L’Union Saint-Gilloise per l’esterno destro israeliano che si trasferirà alla corte di mister Cristian Chivu. Per arrivare a dama è stato decisivo l’ultimo rilancio dei nerazzurri, che hanno messo sul piatto del club belga 25 milioni di euro più bonus (l’affare complessivo può arrivare a toccare i 27 milioni). Khalaili dovrebbe arrivare a Milano entro il fine settimana per sostenere le visite mediche e legarsi all’Inter con un contratto valido fino al 2031, che parte da 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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