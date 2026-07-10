Il 10 luglio 2026, le squadre di Milano, Inter e Milan, hanno annunciato che i ricavi della biglietteria e degli abbonamenti della stagione 2025-2026 saranno destinati a tifosi con disabilità. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Milano e mira a promuovere lo sport come strumento di inclusione. La decisione riguarda tutte le partite di questa stagione, senza ulteriori dettagli sui numeri o modalità di distribuzione.

Milano, 10 luglio 2026 – Lo sport come veicolo massima per l’inclusione: a confermarlo sono le due squadre di Milano, Inter e Milan, che nell’ambito di una iniziativa portata avanti insieme al Comune di Milano, hanno deciso di destinare il ricavato derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti ai tifosi con disabilità della stagione 202526. I soldi raccolti saranno utilizzati per progetti dedicati alla promozione dello sport per tutte le abilità, ribadendo l’impegno condiviso a favore dell’inclusione, della partecipazione e dell’accessibilità attraverso lo sport. I progetti previsti. La quota più significativa, pari complessivamente a 140. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Inter e Milan a sostegno dello sport inclusivo: i ricavi della biglietteria saranno utilizzati per i tifosi con disabilità

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