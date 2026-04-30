Nasce il ‘condominio inclusivo’ | servizi e autonomia per persone con disabilità

Dal dicembre 2025 è attivo un nuovo progetto chiamato ‘condominio inclusivo’, situato in una struttura precedentemente nota come Casa Bottazzi. L’obiettivo è offrire un insieme di servizi dedicati alle persone con disabilità, promuovendo l’autonomia e l’assistenza all’interno di un contesto abitativo. La struttura si presenta come un punto di riferimento per chi necessita di supporto, combinando servizi e spazio di vita indipendente.