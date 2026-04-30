Nasce il ‘condominio inclusivo’ | servizi e autonomia per persone con disabilità
Dal dicembre 2025 è attivo un nuovo progetto chiamato ‘condominio inclusivo’, situato in una struttura precedentemente nota come Casa Bottazzi. L’obiettivo è offrire un insieme di servizi dedicati alle persone con disabilità, promuovendo l’autonomia e l’assistenza all’interno di un contesto abitativo. La struttura si presenta come un punto di riferimento per chi necessita di supporto, combinando servizi e spazio di vita indipendente.
Casa Bottazzi apre le porte del suo ‘condominio inclusivo’, il progetto iniziato nel dicembre 2025, per creare un polo di servizi per persone con disabilità, ma connotato come una casa dell’autonomia e dei servizi a favore dei diversamente abili.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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