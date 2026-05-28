A Jesolo il camp dello sport inclusivo con il sostegno di Volksbank

A Jesolo, fino al 30 maggio, si svolge al Villaggio Marzotto il camp sportivo “Un goal solo per te”, dedicato a adolescenti e giovani adulti con disabilità fisiche complesse. L'iniziativa, sostenuta da Volksbank, dura una settimana e promuove lo sport inclusivo.

Fino al 30 maggio si svolge al Villaggio Marzotto di Jesolo “Un goal solo per te”, camp sportivo della durata di una settimana che si rivolge ad adolescenti e giovani adulti con disabilità fisiche complesse. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Solo per Te e sostenuta interamente da Volksbank. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Si parla di: Torna il camp Un Goal Solo Per Te, una settimana di inclusione e sport a Jesolo.

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