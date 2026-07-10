Un utente sui social è stato condannato a quattro mesi di reclusione, una multa e a svolgere lavori di pubblica utilità presso una struttura caritatevole. La condanna è arrivata dopo aver rivolto insulti a una senatrice, noto esempio di commenti offensivi online. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario e rappresenta una risposta legale a comportamenti di diffamazione e minaccia via internet.

di Anna Giorgi MILANO Pagheranno con una condanna salata, una multa e i lavori di pubblica utilità alla Caritas, i leoni da tastiera che, pensando di essere protetti da una zona franca, lanciarono sui social una sfilza di messaggi diffamanti diretti alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e preziosa testimone della memoria nelle scuole. Per il gip Alberto Carboni, che nell’aprile del 2025 aveva respinto la richiesta di archiviazione del pm Nicola Rossato e disposto nuovi e più approfonditi accertamenti sugli 86 account anonimi da cui partivano gli insulti gravissimi, accusare di "nazismo", come emerso da molti di quei messaggi on line, una reduce dai campi di sterminio è " diffamazione aggravata dalla finalità discriminatoria, ossia dall’ odio razziale, perché è uno sfregio alla verità oggettiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insulti via social a Liliana Segre. Condannato a 4 mesi il primo hater

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Milano, insultò sui social la senatrice Segre: condannato a 4 mesi con risarcimento di 1.500 euro

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Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre: il tribunale di #Milano ha inflitto 4 mesi, pena sospesa, e un risarcimento di 1.500 euro ad uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. - X x.com

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