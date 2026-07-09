Un uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa per insulti rivolti sui social alla senatrice a vita. Il Tribunale di Milano ha anche disposto un risarcimento di 1 euro. Si tratta della prima condanna nel procedimento aperto per commenti offensivi contro Segre. La sentenza riguarda un imputato tra gli autori degli insulti online.

Arriva la prima condanna nell’ambito dell’inchiesta sugli insulti rivolti via social alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha inflitto a uno degli imputati una pena di quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, disponendo anche un risarcimento di 1.500 euro. La sentenza del Tribunale di Milano. L’uomo, unico tra gli imputati ad aver scelto il rito abbreviato, è stato riconosciuto colpevole nell’ambito del procedimento nato dalle denunce presentate da Segre, costituitasi parte civile con l’assistenza dell’avvocato Vincenzo Saponara. Per un secondo imputato il giudice ha invece disposto la messa alla prova, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e il versamento di un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Insulti a Liliana Segre sui social: prima condanna per un hater, quattro mesi con pena sospesa

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Insulti social a Liliana Segre, la senatrice a vita ritira alcune querele dopo scuse e risarcimenti

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