Un uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione con sospensione della pena e a pagare 1.500 euro di risarcimento per insulti razziali rivolti online alla senatrice. La condanna è stata pronunciata dal tribunale di Milano, che ha deciso in favore della vittima in un procedimento con rito abbreviato. Questa è la prima sentenza in Italia riguardante insulti razziali sui social a danno di una figura pubblica.

Milano, 9 luglio 2026 – Arriva la prima condanna, con pena tuttavia sospesa, per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato - a 4 mesi e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità presso la Caritas e un risarcimento di 300 euro alla Fondazione Memoriale della Shoah. Si è chiuso così nel capoluogo lombardo il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insulti razziali online a Liliana Segre: hater condannato a 4 mesi e ad un risarcimento di 1.500 euro

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