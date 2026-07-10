L’Unione Europea ha accusato Meta, proprietaria di Instagram, di aver creato dipendenza dalla piattaforma. Le autorità hanno evidenziato come l’app induca gli utenti a trascorrere più tempo di quanto intendano, attraverso i meccanismi di scorrimento e notifiche. La discussione riguarda possibili interventi regolamentari per limitare l’uso eccessivo. Le proposte includono modifiche alle funzionalità dell’app e restrizioni sull’utilizzo, con l’obiettivo di ridurre l’effetto di dipendenza sui consumatori.

Aprire Instagram per un minuto e ritrovarsi ancora lì mezz’ora dopo. Guardare un Reel, poi un altro, poi un altro ancora. Scorrere il senza arrivare mai a una fine, lasciarsi trascinare da notifiche, suggerimenti, video che partono da soli, contenuti sempre più aderenti ai propri gusti, alle proprie paure, ai propri desideri, alle proprie fragilità. Per anni tutto questo è stato raccontato come una normale conseguenza del successo dei social: se una piattaforma funziona, gli utenti restano. Ora, però, l’Unione europea cambia la prospettiva e mette nero su bianco un’accusa molto più pesante: Instagram e Facebook non si limiterebbero a essere coinvolgenti, ma sarebbero progettati in modo da favorire comportamenti compulsivi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Instagram crea dipendenza. Perché l’Unione europea accusa Meta e cosa può cambiare per gli utenti

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