Hai scritto un commento su Instagram e te ne sei pentito? Arriva l’opzione che ti permette di modificarlo

Instagram ha introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di modificare i commenti pubblicati sotto i post entro quindici minuti dalla pubblicazione. Questa novità permette di correggere eventuali errori o di riformulare un messaggio già inviato, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei commenti. La modifica può essere effettuata tramite l’app, senza la necessità di eliminare e riscrivere. La novità è stata annunciata ufficialmente dalla piattaforma.

Quindici minuti per ripensarci. È questo il margine di tempo che Instagram concede ora agli utenti per modificare i commenti pubblicati sotto i post. Una piccola rivoluzione annunciata sui canali ufficiali della piattaforma che porta una funzione attesa da tempo, capace di salvare da refusi imbarazzanti, battute mal riuscite o semplicemente pensieri espressi in modo poco chiaro. La meccanica è semplice ma rigida: dal momento della pubblicazione del commento scatta un timer invisibile di un quarto d’ora. Durante questa finestra temporale è possibile intervenire sul testo scritto, anche più volte se necessario, perfezionando il messaggio o correggendo errori.🔗 Leggi su Screenworld.it

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