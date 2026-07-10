Instagram e Facebook violano le leggi UE | cosa succede adesso

La Commissione europea ha rilevato che Instagram e Facebook violano il Digital Services Act (DSA) in relazione alla loro progettazione, che secondo l'ente favorisce la dipendenza degli utenti. La decisione si basa su un esame preliminare condotto nei mesi scorsi. Non sono state ancora annunciate sanzioni definitive, ma si attendono sviluppi nei procedimenti avviati contro le piattaforme. La questione riguarda le modalità con cui le piattaforme sono state progettate per trattenere gli utenti.

Milano, 10 luglio 2026 – La Commissione europea ha preliminarmente riscontrato che Meta ha violato il Digital Services Act (DSA) per la progettazione: Instagram e Facebook creano dipendenza. “La tutela della salute fisica e mentale dei cittadini europei deve essere una priorità per le piattaforme dei social media”, ha affermato in merito Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. L’indagine della Commissione si concentra su funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati delle piattaforme. Tutte funzionalità che violerebbero la legge sui servizi digitali (DSA), che introduce norme per i servizi online utilizzati dai cittadini europei nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Former sheriff, police chief explains how racist comments violate officer code of conduct

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