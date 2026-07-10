Inseguimento da film tra la Bassa e la Martesana | in fuga su un motorino rubato cadono e scappano tra i campi

Nel pomeriggio di martedì 7 luglio, intorno alle 14, si è verificato un inseguimento tra la Bassa e la Martesana. Due uomini a bordo di un motorino rubato sono stati intercettati e hanno tentato di scappare. Durante la fuga, sono caduti dai mezzi e sono scappati a piedi tra i campi. La polizia ha avviato le ricerche senza riuscire a rintracciarli.

Fara Gera d’Adda. Un inseguimento da film che si concluso con la fuga dei due uomini a piedi nei campi. È quanto andato in scena nel pomeriggio di martedì 7 luglio, intorno alle 14.50, durante un normale giro di pattuglia della polizia locale di Fara Gera d’Adda. Gli agenti, attraverso il sistema di controllo in dotazione alla volante, hanno intercettato un motorino risultato rubato. Il mezzo, risultato sottratto nei giorni scorsi nel centro di Milano, è stato individuato durante il servizio di pattugliamento. Sul ciclomotore viaggiavano due giovani di origine marocchina che, alla vista degli agenti, hanno accelerato tentando di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Inseguimento da film tra la Bassa e la Martesana: in fuga su un motorino rubato, cadono e scappano

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