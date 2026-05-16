Folle fuga contromano tra Monza e Sesto | il video dell' inseguimento da film

Da monzatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra Monza e Sesto San Giovanni, un inseguimento ha coinvolto un veicolo che ha percorso la strada contromano. Le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare l'auto, che ha tentato di eludere i controlli. Alla fine, l’auto è stata fermata e il conducente è stato arrestato. Un passeggero è stato denunciato. È stato diffuso un video che mostra l’intera scena dell’inseguimento, descritto come molto spettacolare.

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Un pericoloso inseguimento tra Monza e Sesto San Giovanni (Milano) è finito con un arresto e una denuncia nella notte. Nei guai sono finiti due uomini marocchini di 33 e 22 anni, entrambi pregiudicati. I carabinieri del Radiomobile li hanno intercettati e bloccati dopo una serie di manovre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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