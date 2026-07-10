Il produttore ha ritirato alcuni lotti di insalata di riso pronta, con e senza tonno, a causa del rischio di presenza di Listeria monocytogenes. La decisione è stata presa in seguito a controlli che hanno rilevato la contaminazione del batterio. Non sono stati ancora segnalati casi di malattia legati al consumo di questi prodotti. I lotti coinvolti sono stati identificati e ritirati dal mercato. I sintomi della listeriosi includono febbre, dolori muscolari e nausea.

Nel bel mezzo di una lunga estate torrida, torna a preoccupare la Listeria monocytogenes: proprio presenza del batterio è all’origine del richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di insalata di riso pronta (con e senza tonno). Si tratta dell’insalata di riso a marchio: Il Ceppo, I Freschissimi e I Prontissimi, prodotta da Ifex Group Srl nello stabilimento di Monticello Conte Otto (Vicenza). Come si legge sul sito del ministero della Salute, il motivo del richiamo è la contaminazione da Listeria monocytogenes in uno dei lotti segnalati. Gli altri sono stati richiamati per possibile presenza dello stesso batterio. I lotti di insalata di riso richiamati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Insalata di riso pronta ritirata per rischio Listeria, i lotti e i sintomi

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Insalata di Riso Ricetta Estiva Pronta in 15 minuti

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