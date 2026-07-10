Insalata di riso contaminata da Listeria nei supermercati i lotti richiamati

Da quifinanza.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di insalata di riso pronta venduta nei supermercati, con marchi Il Ceppo, I Prontissimi e I Freschissimi. La decisione è stata presa il 7 luglio 2026 a seguito di rilevazioni che hanno riscontrato la presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti coinvolti sono stati ritirati dagli scaffali e non devono essere consumati. Sono stati pubblicati avvisi ufficiali con i numeri dei lotti interessati.

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Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di avvisi di richiamo datati 7 luglio 2026 che riguardano diversi lotti di insalata di riso pronta venduta nei banchi frigo con i marchi Il Ceppo, I Prontissimi e I Freschissimi. Il motivo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può provocare la listeriosi. Chi ha in casa una delle confezioni interessate non deve consumarla e deve riportarla al punto vendita. Quali lotti sono stati richiamati. I richiami diffusi dal ministero riguardano confezioni con date di scadenza ravvicinate, tutte a luglio 2026: Tutti i prodotti sono stati fabbricati da Ifex Group Srl nello stabilimento di Via del Lavoro 810 a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione IT 9 114 L UE ). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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