Giornata della Famiglia Bordignon Forum Associazioni | Natalità frenata da stipendi bassi urgente riforma fiscale per i figli a carico

Il 15 maggio 2026 si celebra la Giornata internazionale della famiglia, con quest'anno un focus sulle relazioni familiari, le differenze sociali e la salute dei bambini. Durante un evento, un rappresentante di un forum di associazioni ha affermato che la natalità è influenzata dai bassi stipendi e ha richiesto una riforma fiscale che favorisca i figli a carico. La giornata intende sensibilizzare su questi temi e sulle sfide che le famiglie affrontano quotidianamente.

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