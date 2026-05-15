Giornata della Famiglia Bordignon Forum Associazioni | Natalità frenata da stipendi bassi urgente riforma fiscale per i figli a carico
Il 15 maggio 2026 si celebra la Giornata internazionale della famiglia, con quest'anno un focus sulle relazioni familiari, le differenze sociali e la salute dei bambini. Durante un evento, un rappresentante di un forum di associazioni ha affermato che la natalità è influenzata dai bassi stipendi e ha richiesto una riforma fiscale che favorisca i figli a carico. La giornata intende sensibilizzare su questi temi e sulle sfide che le famiglie affrontano quotidianamente.
Il 15 maggio 2026 ricorre la Giornata internazionale della famiglia, quest'anno dedicata al delicato intreccio tra dinamiche familiari, disparità sociali e salute dei più piccoli. Sull'argomento è intervenuto Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, attraverso un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Agensir. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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