Assegno Unico Universale | quando viene pagato a maggio 2026

Anche nel mese di maggio 2026 si attende il pagamento dell’Assegno Unico Universale. La data precisa di erogazione non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma solitamente avviene nella prima parte del mese. Il contributo viene riconosciuto a famiglie con figli a carico e viene accreditato direttamente sui conti correnti o sui canali indicati dai beneficiari. Le modalità di pagamento e i requisiti necessari sono stati definiti nelle precedenti comunicazioni ufficiali.

Si avvicina la scadenza del 30 giugno per presentare la DSU e avere gli importi ricalcolati sulla base dell'Isee aggiornato e le differenze da marzo. L'INPS ha comunicato le date per ricevere il pagamento dell'Assegno destinato alle famiglie con figli. Se non avete ancora aggiornato l'Isee, fatelo. Gli importi sono invece basati sui dati presentati nella domanda e sull’Isee presentato. © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: [email protected] Le informazioni contenute su questo sito non sostituiscono in alcun modo il parere del medico. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Assegno unico universale pagamento ufficiale maggio 2026

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