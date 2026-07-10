Innovazione a Roma ‘Le città del possibile' ridisegna i servizi urbani

A Roma si svolge l’evento ‘Le città del possibile’, dedicato alla sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per i servizi urbani. L’iniziativa mira a mostrare come l’uso della tecnologia possa migliorare la gestione dei servizi pubblici, con dimostrazioni pratiche e interventi sul campo. L’obiettivo è sottolineare che l’innovazione digitale può portare benefici reali e immediati alla vita quotidiana dei cittadini.

ROMA - “Roma rappresenta il punto di partenza ideale per dimostrare che la tecnologia applicata ai servizi pubblici non è un concetto astratto, ma un beneficio concreto e quotidiano”. Lo ha detto Francesco Nicodemo, direttore editoriale di Fondazione Italia Digitale, dando l'avvio al progetto nazionale ‘Le città del possibile. Turismo, grandi eventi e città aumentata'. “Questa- ha spiegato Nicodemo- è la prima tappa de Le città del possibile, un'iniziativa che come Fondazione Italia Digitale realizziamo con Wind Tre, nostro partner per questo tour che facciamo per le città. Le città sono il motore del cambiamento e quindi del possibile. La città di Roma ha investito tantissimo sulla gestione digitale degli eventi e sta dettando degli standard molto importanti per tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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