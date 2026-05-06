Firmato il Piano città 17 immobili per ridisegnare servizi sicurezza e spazi urbani FOTO e VIDEO

Sono 17 gli immobili pubblici – 15 di proprietà dello Stato e 2 comunali – al centro del nuovo “Piano Città” firmato da Demanio, Comune e Università degli Studi di Firenze. Un pacchetto di beni che diventa la base di una strategia di rigenerazione urbana pensata per coniugare tutela, innovazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Piano Investimenti: nuovi fondi in arrivo per servizi, sicurezza e spazi pubblici

Leggi anche: UniBg, nuovo polo multifunzionale con servizi per gli studenti e «spazi accessibili» -Foto

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sassari, approvata l’estensione del Piano Città degli Immobili Pubblici - L'Unione Sarda.it; Le regioni e le città chiedono una dimensione locale più forte nella politica dell'UE in materia di innovazione; Piano Casa: 30 assessori chiedono confronto diretto con il governo; Firmato il nuovo contratto di concessione per la gestione della sosta tra Comune di Vicenza e Municipia.

Una mostra per raccontare il piano regolatore e la Torino del futuroIl nuovo piano regolatore di Torino si mette in mostra. Dall'8 maggio a dicembre, i rinnovati spazi dell'Urban Lab e i portici di piazza Palazzo di Città ospiteranno infatti l'esposizione 'Il Futuro p ... ansa.it

All'urban lab in mostra il nuovo piano regolatore di TorinoNei rinnovati spazi di Urban Lab, in piazza Palazzo di Città 8/b e sotto i portici della piazza, sarà possibile scoprire la Torino che verrà attraverso mappe, dati, immagini e video. Il percorso ... rainews.it

Asse Campania-Basilicata-Puglia per la sanità: firmato a Salerno il patto per il rilancio del Sud #aslsalerno #AsseCampaniaBasilicataPuglia #Brindisi #matera #SANITà #sanitàsuditalia #svimar - facebook.com facebook

Capelli grigi, bastone e smoking nero firmato Zara: Bad Bunny si presenta sul red carpet del Met Gala nei panni di un uomo di 53 anni x.com