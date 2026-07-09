Partito a Roma il progetto ‘Le città del possibile Turismo grandi eventi e città aumentata’

È iniziato oggi a Roma il progetto nazionale ‘Le città del possibile. Turismo, grandi eventi e città aumentata’. La presentazione si è svolta presso l’Associazione Civita a Piazza Venezia. L’obiettivo del progetto è promuovere lo sviluppo di iniziative legate al turismo e agli eventi nelle città, con un focus sulla tecnologia e sull’innovazione. L’iniziativa coinvolge diverse realtà pubbliche e private e si svolge in varie città italiane.

ROMA – Ha preso ufficialmente il via oggi a Roma, nella cornice dell’Associazione Civita a Piazza Venezia, il progetto nazionale ‘Le città del possibile. Turismo, grandi eventi e città aumentata’. L’iniziativa, promossa da Fondazione Italia Digitale in collaborazione con WINDTRE e accreditata a Roma dal patrocinio di Regione Lazio e Roma Capitale, costituisce la prima tappa di un roadshow itinerante concepito per esplorare come l’innovazione tecnologica possa rendere i centri urbani più efficienti, sostenibili e pronti a rispondere alle nuove esigenze di residenti e turisti. La scelta della Capitale come laboratorio di partenza risponde alla necessità di studiare da vicino un ecosistema metropolitano complesso e ad altissima intensità di flussi, utilizzandolo come modello per l’accoglienza e la gestione dei grandi appuntamenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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