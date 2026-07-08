Dal mercato agli abbonamenti | l’Avellino Basket entra nella fase decisiva

L’Avellino Basket si avvicina alla chiusura del mercato. La dirigenza sta finalizzando le trattative per completare il roster, con pochi ultimi dettagli ancora da definire. La squadra si prepara alla nuova stagione, con le operazioni di mercato quasi concluse. La fase decisiva riguarda soprattutto la sistemazione degli ultimi giocatori, mentre il resto del team è già formato. La società lavora anche sul fronte degli abbonamenti, senza dettagli specifici annunciati.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mercato dell’ Avellino Basket entra nella fase decisiva. La dirigenza biancoverde lavora per consegnare a coach Gennaro Di Carlo un roster praticamente completo in vista della nuova stagione, con gli ultimi tasselli ancora da sistemare. Sono due gli innesti italiani attesi: uno dovrebbe essere Marco Mollura, mentre l’altro resta ancora da definire. A questi si aggiunge la possibile conferma di Andrea Zerini, sempre più vicino alla permanenza salvo colpi di scena. L’ultimo tassello sarà poi il centro-ala forte USA. Resta vivo l’interesse per Robert Allen, reduce dall’esperienza con la Reale Mutua Torino: un lungo dinamico, esplosivo e bidimensionale, capace di rendersi pericoloso sia fronte che spalle a canestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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