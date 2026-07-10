Un esperto ha commentato l’infortunio di Yildiz, definendo la patologia complessa da gestire. Ha inoltre parlato dei tempi di recupero, senza specificare se sarà necessaria un’operazione. La Juventus si trova a dover affrontare questa problematica durante la stagione, con l’attenzione rivolta alle possibili ripercussioni sulla rosa. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

. Il parere del dottor Comastri. L’estate della Juventus deve fare i conti con una spina non da poco sul fronte infermeria. In primo piano c’è infatti la situazione medica di Kenan Yildiz, costretto a gestire una fastidiosa tendinopatia rotulea che ha pesantemente condizionato l’ultima parte della scorsa stagione agonistica, limitando anche il suo impiego con la nazionale della Turchia durante gli impegni ufficiali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per fare assoluta chiarezza sulla reale entità del problema e sui possibili risvolti futuri, è intervenuto il dottor Massimo Comastri, stimato ortopedico e specialista in Medicina dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, parla l’esperto: «Patologia difficile da gestire. Operazione? Dico questo sui tempi di recupero»

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