Infortunio Yildiz parla l’esperto | Patologia difficile da gestire Operazione? Dico questo sui tempi di recupero

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esperto ha commentato l’infortunio di Yildiz, definendo la patologia complessa da gestire. Ha inoltre parlato dei tempi di recupero, senza specificare se sarà necessaria un’operazione. La Juventus si trova a dover affrontare questa problematica durante la stagione, con l’attenzione rivolta alle possibili ripercussioni sulla rosa. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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. Il parere del dottor Comastri. L’estate della Juventus deve fare i conti con una spina non da poco sul fronte infermeria. In primo piano c’è infatti la situazione medica di  Kenan Yildiz, costretto a gestire una fastidiosa  tendinopatia rotulea  che ha pesantemente condizionato l’ultima parte della scorsa stagione agonistica, limitando anche il suo impiego con la nazionale della Turchia durante gli impegni ufficiali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per fare assoluta chiarezza sulla reale entità del problema e sui possibili risvolti futuri, è intervenuto il  dottor Massimo Comastri, stimato ortopedico e specialista in Medicina dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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