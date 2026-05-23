Infortunio Yildiz brutte notizie per il calciatore della Juve | a rischio anche l’esordio al Mondiale Come sta e i tempi di recupero

Notizia in breve

Il calciatore della Juventus ha subito un infortunio che mette in dubbio la sua partecipazione al Mondiale con la nazionale turca. Le condizioni di salute attuali sono ancora in fase di valutazione e i tempi di recupero non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La società e lo staff medico stanno monitorando la situazione, ma non ci sono ancora dettagli sui possibili tempi di ritorno in campo o sulla possibilità di essere disponibile per la prima partita del torneo.