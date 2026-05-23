Infortunio Yildiz brutte notizie per il calciatore della Juve | a rischio anche l’esordio al Mondiale Come sta e i tempi di recupero
Il calciatore della Juventus ha subito un infortunio che mette in dubbio la sua partecipazione al Mondiale con la nazionale turca. Le condizioni di salute attuali sono ancora in fase di valutazione e i tempi di recupero non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La società e lo staff medico stanno monitorando la situazione, ma non ci sono ancora dettagli sui possibili tempi di ritorno in campo o sulla possibilità di essere disponibile per la prima partita del torneo.
di Francesco Spagnolo Infortunio Yildiz, brutte notizie per la Juve e lo stesso giocatore. E’ a forte rischio la presenza alla prima gara del Mondiale con la Turchia. La Juventus si appresta a vivere novanta minuti cruciali per il proprio destino europeo, ma dovrà affrontare l’ultimo e decisivo ostacolo stagionale senza la sua stella più luminosa. L’infortunio di Yildiz rappresenta l’ennesima tegola in una settimana estremamente tormentata per l’ambiente della Continassa, già profondamente scosso dalla pesante sconfitta subita contro la Fiorentina e dal concreto spettro di un declassamento in Europa League. Il giovane talento turco è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio alla vigilia del delicatissimo derby della Mole contro il Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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