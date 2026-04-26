Lorenzo Musetti ha superato il primo turno nel torneo di Madrid, vincendo contro un avversario olandese con due set 6-4 e 7-5 e accedendo agli ottavi di finale. Il tennista toscano, reduce da un infortunio, ha dichiarato di aver avuto difficoltà nella gestione del dolore, ma di aver reagito positivamente ai momenti di difficoltà durante la partita. La sua ripresa tecnica e fisica si è mostrata evidente nel match disputato nel pomeriggio.

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il toscano, in netta ripresa sia sul piano fisico che su quello tecnico, ha battuto nel primo pomeriggio l’olandese Tallon Griekspoor per 6-4 7-5, qualificando agli ottavi di finale del torneo madrileno. Adesso per il numero due italiano ci sarà una sfida molto interessante contro il ceco Jiri Lehecka. Dopo l’eliminazione contro Fils a Barcellona, Musetti ha sensibilmente alzato il suo livello a Madrid, non lasciando nessun set ai suoi avversari e ritrovando parzialmente una continuità di rendimento e risultati. La condizione non è indubbiamente al 100% ma il rientro del 24enne italiano dopo l’infortunio sta procedendo nel migliore dei modi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti promosso a Madrid: “Infortunio difficile da gestire. Bravo a reagire ai momenti di flessione”

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