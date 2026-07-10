Poco prima delle 10 di questa mattina, un socio di un mobilificio situato in via Monte Rosa 10 a Castel Rozzone è stato colpito alla testa da un pannello di legno durante le operazioni di lavoro. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri per le verifiche del caso.

Infortunio sul lavoro a Castel Rozzone. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 in un'azienda di via Monte Rosa 10, una falegnameriamobilificio. Uno dei soci dell'azienda, 56 anni, per cause ancora da stabilire, è stato colpito in testa da alcuni pannelli di legno truciolare, riportando un trauma cranico e ferita al cuoio capelluto. È stato portato con l'elisoccorso al Papa Giovanni in codice giallo. Non ha fratture e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio e i tecnici della Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ats di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Infortunio Castel Rozzone, socio di un mobilificio colpito alla testa da un pannello di legno

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