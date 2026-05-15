Tre nuovi semafori tra Castel Rozzone e Urgnano | approvato il progetto da 180mila euro

Il progetto riguarda l’installazione di tre nuovi semafori tra Castel Rozzone e Urgnano, con un investimento totale di 180 mila euro. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale lungo due delle strade più trafficate della zona. L’approvazione del progetto è stata ufficializzata di recente, e l’obiettivo è ridurre i rischi legati alla circolazione veicolare. I lavori sono stati pianificati per essere realizzati nel prossimo futuro, senza indicazioni precise sui tempi di completamento.

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Tre nuovi impianti semaforici tra Castel Rozzone e Urgnano per aumentare la sicurezza lungo due delle principali arterie della zona. La Provincia di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, che prevede una spesa complessiva di 180mila euro. Il decreto è stato firmato dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e riguarda due punti della Strada Provinciale 126, nel tratto urbano di corso Europa a Castel Rozzone, e un attraversamento sull’ ex Strada Statale 591 “ Cremasca ” a Urgnano. Il primo intervento interesserà l’incrocio tra corso Europa e le vie Stelvio e Cerardelli. Qui verrà installato un nuovo semaforo per... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Commercio e turismo: approvato il progetto “C.A.R.A. NUCERIA”, piano da 180mila euro Sicurezza urbana, fondi regionali a Treviglio, Castel Rozzone e CalvenzanoVia libera al finanziamento regionale: Treviglio, con Castel Rozzone e Calvenzano, si aggiudica il bando per il potenziamento della sicurezza urbana.