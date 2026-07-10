Inferno di fuoco in A1 Direttissima | tir carico di carta in fiamme 17 chilometri di coda verso Firenze
Un incendio ha coinvolto un tir carico di carta sull’A1 Direttissima, provocando un blocco di circa 17 chilometri in direzione Firenze. L’incendio si è verificato nel tratto tra due uscite, con il veicolo completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il traffico è rimasto bloccato per oltre sei ore, causando lunghe code e disagi ai mezzi in transito.
Firenze, 10 luglio 2026 – Una trappola di fuoco nel cuore dell’ Appennino oggi ha bloccato migliaia di automobilisti per oltre 6 ore sull’asse autostradale del Sole, una delle arterie più trafficate d’Italia. Poco prima delle 15, l’ autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima si è trasformata nello scenario di un’emergenza straordinaria. Un mezzo pesante che trasportava carta è andato a fuoco nel tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia, in direzione Firenze. Per motivi di sicurezza e per consentire la visibilità, la Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno dovuto disporre l’immediata chiusura del tratto, spezzando in due il collegamento tra il Nord e il Centro-Sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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