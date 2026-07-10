Un incendio ha coinvolto un tir carico di carta sull’A1 Direttissima, provocando un blocco di circa 17 chilometri in direzione Firenze. L’incendio si è verificato nel tratto tra due uscite, con il veicolo completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il traffico è rimasto bloccato per oltre sei ore, causando lunghe code e disagi ai mezzi in transito.

Firenze, 10 luglio 2026 – Una trappola di fuoco nel cuore dell’ Appennino oggi ha bloccato migliaia di automobilisti per oltre 6 ore sull’asse autostradale del Sole, una delle arterie più trafficate d’Italia. Poco prima delle 15, l’ autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima si è trasformata nello scenario di un’emergenza straordinaria. Un mezzo pesante che trasportava carta è andato a fuoco nel tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia, in direzione Firenze. Per motivi di sicurezza e per consentire la visibilità, la Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno dovuto disporre l’immediata chiusura del tratto, spezzando in due il collegamento tra il Nord e il Centro-Sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Inferno di fuoco in A1 Direttissima: tir carico di carta in fiamme, 17 chilometri di coda verso Firenze

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