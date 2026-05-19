Un tir che trasportava carta si è incendiato sulla A1, nella tratta che porta verso Bologna. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Fi-Ovest e Calenzano. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato, causando disagi e rallentamenti ai veicoli in transito. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre si attendono aggiornamenti sulla viabilità e sulla possibile riapertura della carreggiata.

A causa dell’incendio è interrotto il transito dei veicoli in direzione di Bologna. Sul posto inviate due squadre, due autobotti. I Vigili del fuoco stanno operando per lo spegnimento della motrice che risulta completamente avvolta dalle fiamme. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: Tir in fiamme sulla Direttissima. Trasporta carta. Tratto chiuso verso Bologna

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