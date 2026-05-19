Un camion carico di carta si è incendiato lungo il tratto appenninico dell’A1 Direttissima. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. La presenza dei soccorritori ha causato temporanei rallentamenti nel traffico, con le autorità che hanno lavorato per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Non si segnalano feriti o altre complicazioni legate all’incendio.

Un vasto incendio ha interessato un mezzo pesante lungo il tratto appenninico dell’ A1 Direttissima, rendendo necessario un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso per domare le fiamme e mettere in sicurezza la viabilità. L’emergenza è scattata nella mattinata di oggi, a partire dalle ore 09,30, quando il rogo si è sprigionato a bordo di un veicolo che stava percorrendo l’autostrada in direzione Nord. L’episodio si è verificato esattamente all’altezza del chilometro 27. Secondo le informazioni disponibili, il veicolo coinvolto è un autoarticolato il cui carico era costituito da materiale cartaceo. Le fiamme si sono sviluppate con grande rapidità e violenza, arrivando ad avvolgere e distruggere in maniera completa la motrice del camion. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Camion carico di carta in fiamme sull’A1 Direttissima: imponente dispiegamento dei Vigili del fuoco

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